Suppression des régimes spéciaux de retraite : Macron a-t-il vraiment plagié le programme de Fillon, comme l'affirme Jérôme Chartier ?

Ce mardi matin sur LCI, Jérôme Chartier, proche de François Fillon, a accusé Emmanuel Macron de s’être inspiré du programme de son candidat sur les retraites. "François Fillon, dans son projet, a le principe de fondre l’ensemble des régimes de retraite de telle sorte qu’il y ait un principe d’égalité entre tous les régimes. C’est un engagement clair de la part de François Fillon et il est même très ancien. Et il est même beaucoup plus ancien que la proposition de monsieur Macron" a dit Jérôme Chartier sur notre antenne.