Le directeur de campagne de Benoît Hamon : "La gauche n'a jamais été aussi près de se réunir"

Jean-Marc Germain, directeur de campagne de Benoît Hamon, a réaffirmé ce lundi matin sur LCI que le souhait de son candidat était de rassembler autour de lui, et qu'il y parviendrait. "La gauche n’a jamais été aussi près de se réunir. D’abord historiquement, les écologistes et les socialistes n’ont jamais autant convergé", a-t-il affirmé. "Si vous regardez le programme écologique de Benoît Hamon et Yannick Jadot, c’est très proche" a-t-il continué, alors que les deux hommes discutent depuis plusieurs jours pour essayer de trouver un accord. A la question de savoir si un deal serait conclu dans la semaine, le député des Hauts-de-Seine a répondu : "J'espère qu'il aura lieu le plus vite possible."