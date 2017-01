Sur LCI, Henri Guaino, payé 5100 euros par mois, ne peut "rien mettre de côté"

"Vous savez que ça va continuer à faire s’étrangler pas mal de Français d’entendre ça ?”, lui rétorque François-Xavier Ménage.





Et le candidat à la présidentielle de s'expliquer : "Moi, j'ai commencé ma carrière d'élu à 50 ans passés. Donc à 50 ans passés, vous avez des charges, j'habite à Paris. On peut me dire : 'Vous pouvez déménager'. Bien sûr, je vais dire à ma famille : 'On s'en va'. Je ne suis pas élu dans la Creuse ou en Corrèze, [à Paris] les loyers sont beaucoup plus élevés. Le train de vie que j'ai, même en le réduisant, il pèse plus lourd."

Toujours dans la même veine, l’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui doit répondre brièvement, prend tout de même le temps de se présenter en défenseur des moins fortunés (sic) : "Je suis l'un des rares dans ma famille politique à défendre ceux qui gagnent peu, à trouver que les programmes antisociaux sont insupportables", poursuit-il.