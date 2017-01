Macron travaille au rassemblement, selon le secrétaire général d'"En Marche!"... mais il ne lance aucun appel à Benoît Hamon

RASSEMBLEMENT - Richard Ferrand, secrétaire général d’"En Marche !", a expliqué ce lundi matin sur LCI qu’Emmanuel Macron travaillait à amplifier sa dynamique et à rassembler le plus largement possible en vue de l'élection présidentielle. En revanche il n'a lancé aucun appel à Benoît Hamon, vainqueur de la primaire de la gauche.