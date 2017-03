Surprise, le petit-fils de Jacques Chirac roule pour Macron

Politiquement nul, le geste est fort, symboliquement. Selon L'Opinion, Martin Rey-Chirac n'est pas le seul membre de la galaxie Chirac à vouloir voter pour l'ancien ministre de l'Economie. Plusieurs ex-ministres de Jacques Chirac ont rejoint le mouvement d'Emmanuel Macron, à l'instar de Jean-Paul Delevoye, Renaud Dutreil, Jean Arthuis, Anne-Marie Idrac, Jean-Jacques Aillagon ou encore Alain Madelin. Une pierre de plus dans le jardin du camp Fillon, qui a toujours du mal à rallier à sa conception libérale et conservatrice les tenants d'une droite plus sociale et modérée.





Ainsi, après s'être détourné de Nicolas Sarkozy en 2012, les lieutenants de l'ancien président se dirigent à nouveau vers un candidat qui n'est pas issu de leur courant. Selon Le Figaro, rien de surprenant à cela: François Fillon et Jacques Chirac ont toujours entretenu des relations exécrables, depuis que ce dernier, exfiltré du gouvernement en 2005, avait dit au Monde : "Quand on fera le bilan de Chirac, on ne se souviendra de rien, sauf de mes réformes."