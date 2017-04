Participation à 17 h : qui vote le plus, qui vote le moins ? Les chiffres dans chaque département

L'élection présidentielle ne passionne pas également tous les départements. À 17 heures, les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur montrent un écart de près de 20 points entre le département au plus fort taux de participation et celui qui affiche le plus faible taux.





C'est l'Aveyron qui, à 17 heures, s'est le plus déplacé dans les bureaux de votes, avec un taux de participation de 77,89 %. En 2012, ce taux était encore supérieur : 78,53 %. L'Aveyron est suivi de la Haute-Garonne (76,89 %) et du Cantal (76,62 %).





La Corse-du-Sud est, à 17 heures, le département qui affiche le taux de participation le plus faible, avec 60,13 %. En 2012, ce taux était de 65,39 %. Les deux autres départements qui se sont le moins déplacés jusqu'ici sont les Ardennes et la Seine-Saint-Denis, avec respectivement 60,61 % et 61 % de participation.