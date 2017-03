Tribune anti-Hamon de Valls, ralliements à Macron : où sont passées les sanctions contre les "déserteurs" du PS ?

L'heure des règlements de compte attendra sans doute. Alors que la liste définitive des parrainages des candidats à la présidentielle a été arrêtée samedi 18 mars par le Conseil constitutionnel, la ligne du Parti socialiste concernant les élus qui auront choisi Emmanuel Macron, et non Benoît Hamon, n'est toujours pas fixée. Sanction ? Menaces ? Tolérance ? Rien ne permet pour l'heure de savoir ce qu'il adviendra de ces élus socialistes.





Dans une liste reprenant les informations du Conseil constitutionnel et les diverses prises de positions publiques, Gérard Filoche, membre du PS et partisan d'une alliance entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, dénombre "au moins 300 élus socialistes" ayant manifesté leur soutien à Emmanuel Macron. Des noms qu'il a d'ailleurs transmis à la commission nationale des conflits du parti. Si l'on s'en tient à la liste des parrainages validés par le Conseil constitutionnel, on comptait, au 14 mars, une vingtaine de parlementaires PS ayant d'ores et déjà apporté leur signature au candidat d'En Marche.