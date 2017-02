Affaire Fillon : polémique autour des courriers envoyés par la journaliste Kim Willsher à Penelope Fillon

François Fillon a répliqué à son tour en publiant deux mails envoyés les 30 janvier et 2 février par Kim Willsher à Penelope Fillon. La journaliste écrit notamment dans le premier : "Je suis également furieuse que certains élements de l’entretien aient été extraits et publiés en dehors de leur contexte… et je l’ai dit."





Précisant n’avoir pas fourni la vidéo de leur entretien, la journaliste poursuit le 2 février : "Avec des réserves, j'ai parlé à France 2 lundi pour expliquer le contexte de notre entrevue et pourquoi cela était intéressant pour des lecteurs de journaux britanniques et pour dire que je m’en tenais à ce qui avait été publié dans le Sunday Telegraph [dans lequel l’entretien de Penelope Fillon a été publié, ndlr] et que ça ne devrait pas être pris hors contexte. J'ai seulement découvert qu'ils avaient le film de l'interview quand j'ai écouté France Inter ce matin."