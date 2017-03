Un ambassadeur français prévient Marine Le Pen : "Je refuserai de vous servir"

Voilà qui est dit. Thierry Dana, ambassadeur français au Japon, a rédigé une longue tribune, publiée ce mardi sur le site du Monde pour dire ce qu'il pense du Front national.





Le diplomate de 61 ans explique qu'il ne pourrait pas "défendre loyalement" les positions de Marine Le Pen et que si cette dernière venait à remporter l'élection présidentielle en mai prochain, il refusera "de servir la diplomatie du FN". Et de préciser : "Si les éléments de la tragédie française qui se mettent en place devaient conduire à son élection, je me placerais en réserve de toute fonction diplomatique."