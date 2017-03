Un "cabinet noir" à l’Elysée : Fillon persiste dans sa charge contre Hollande

Jeudi soir, François Hollande a répliqué via la publication d’un communiqué sévère, dans lequel il "condamne avec la plus grande fermeté les allégations mensongères de François Fillon". Le chef de l’Etat n'avoir été informé "que par la presse" des "affaires particulièrement graves" de l’ancien Premier ministre, "parce qu'elles touchent à l’intégrité et à l'exemplarité". Et d’ajouter : "le seul scandale ne concerne pas l'Etat, mais une personne qui aura à en répondre devant la justice."





Dans la journée, la plupart des autres candidats ont, directement ou par l’intermédiaires de leurs lieutenants, déplorer que le débat politique soit occulté par les affaires. Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, nouveau soutien d’Emmanuel Macron, a notamment critiqué une "manœuvre désespérée" du candidat Les Républicains, tandis que Benoît Hamon a estimé qu'il était "bon" que François Fillon "découvre ce qu'est la justice ordinaire". En meeting ce vendredi soir à Biarritz, le chef de file de la droite devrait à nouveau prendre le temps de répliquer.