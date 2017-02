"Un million d'euros, c'est pas rien quand même" : sur l'affaire Fillon, Rachida Dati dézingue à tout-va

Pour Rachida Dati, le candidat doit surtout "dégager ses communicants". Elle vise en particulier sa directrice de la communication, la médiatique Anne Méaux. "Elle s'est occupée d'Areva dont on paye les désastres industriels, et de Ben Ali, on sait comment ça a fini", accuse-t-elle. "Il s'est mis entre les mains de sa directrice de communication et s'est déconnecté des élus de terrain."





Mais François Fillon, détaille encore la députée européenne, doit surtout s'expliquer sur les sommes évoquées dans la presse, de la rémunération de Penelope Fillon comme attachée parlementaire aux revenus qui auraient été perçus par le candidat via le groupe Ricol Lasteyrie. Evoquant la somme des revenus cumulés :