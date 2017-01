Un "pacte secret" avec François Fillon ? "Complètement bidon", assure François Bayrou

François Bayrou martèle qu'il n'y a "jamais eu l'idée d'un pacte secret", et qu'il ne "manoeuvre pas dans des couloirs secrets". Pour le maire de Pau, "l'offre politique, aujourd'hui, n'est pas satisfaisante". Ni à gauche, ni du côté de François Fillon, ni d'Emmanuel Macron, dont on n'a "aucune idée du programme et de la direction qu'il défend".





D'ailleurs, le patron du Modem s'apprête à sortir son livre-programme fin janvier et prendra sa décision concernant une éventuelle candidature à la présidentielle "dans la première moitié de février".