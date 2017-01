Valls, Hamon, Macron, Hollande, Sarkozy, Mélenchon... Do you (really) speak english ?

A-t-on eu par le passé un président de la République un peu plus anglophone ? On serait tenté de dire oui. Grâce à Jacques Chirac. Parce que, franchement, il faut une certaine maîtrise pour piquer une colère contre les services de sécurité israéliens sans faire de faute de syntaxe (octobre 1996)... "What do you want ? Me to go back to my plane and go back to France, is that what you want ?"