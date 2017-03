Valls va voter Macron : où sont passées les sanctions contre les "déserteurs" du PS ?

EVOLUTION - Avant la primaire de la gauche et la victoire de Benoît Hamon, le patron du PS Jean-Christophe Cambadélis n'avait de cesse de menacer ceux qui soutiendraient Emmanuel Macron à la présidentielle, statuts à l'appui. Mais ça, c'était avant. L'ampleur de la fracture à gauche a changé la donne.

Dans une liste reprenant les informations du Conseil constitutionnel et les diverses prises de positions publiques, Gérard Filoche, membre du PS et partisan d'une alliance entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, dénombre "au moins 300 élus socialistes" ayant manifesté leur soutien à Emmanuel Macron. Des noms qu'il a d'ailleurs transmis à la commission nationale des conflits du parti. Manuel Valls inclus, on comptait, le 29 mars, une quarantaine d'élus de la majorité, dont une trentaine de parlementaires PS qui avaient annoncé leur soutien au candidat d'En Marche !

L'heure des règlements de compte attendra sans doute. Alors que Manuel Valls a annoncé son intention de voter Emmanuel Macron, rejoignant ainsi bon nombre d'élus socialistes ayant choisi le candidat d'En Marche ! au détriment de Benoît Hamon, désigné par la primaire, la ligne du Parti socialiste concernant les élus qui auront choisi Emmanuel Macron, et non Benoît Hamon, n'est toujours pas fixée. Sanction ? Menaces ? Tolérance ? Aucune communication officielle ne permet pour l'heure de savoir ce qu'il adviendra de ces élus socialistes.

A minima, quiconque conteste la candidature de Benoît Hamon, validée par le PS au terme de la primaire, devrait faire l'objet d'un contrôle du conseil national du parti et, le cas échéant, être déféré devant la commission nationale des conflits. La suspension et l'exclusion sont aussi une possibilité. Voici ce que dit l'article 1 des statuts de la "loyauté" des militants :

Ce qui vaudrait donc pour un certain Manuel Valls, qui n'a pas vraiment ménagé ses critiques contre la campagne de Benoît Hamon, en annonçant notamment dans Paris Match qu'il refuserait de parrainer son large vainqueur de la primaire. La question se pose d'autant plus après sa tribune dans le Journal du Dimanche, où il a assumé sa position, multipliant les arguments pour légitimer sa (non)-démarche. Et davantage encore après son interview auprès de Jean-Jacques Bourdin, qui l'a questionné sur le sujet. Sa réponse est nette : "Je serais exclu du PS par ceux qui n'ont respecté aucune règle pendant cinq ans ?" Ce qui n'est pas sans rappeler un échange aigre-doux entre les deux candidats à la primaire, lors de leur ultime débat du 26 janvier.

Le patron du PS souffle le chaud et le froid

En témoigne une interview parue dans Le Point , où le Premier secrétaire se contente de rappeler qu'il faut "toujours respecter les instances, les votes démocratiques", réagissant notamment au refus de Manuel Valls de choisir entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron, toujours au plus haut dans les sondages .