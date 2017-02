Ils menacent avec une arme factice un élu FN en train de coller des affiches de Marine Le Pen

Il s’est avéré par la suite que l’arme était une réplique, mais il a quand même eu la frousse. Jeudi à 22 h, Bertrand Iragne, conseiller municipal et régional du Front national dans le Morbihan, est en train de coller des affiches à Vannes, pour annoncer un meeting de Marine Le Pen qui aura lieu le 26 février à Nantes.





Quand soudain, une voiture s'arrête à sa hauteur avec deux hommes à son bord. "Le conducteur a braqué une arme sur moi en me disant qu'il allait me buter", raconte l’élu. Les policiers et la brigade anticriminalité (BAC) sont alors intervenus et ont permis d’interpeller les deux conducteurs. Ils sont âgés de 18 et 19 ans mais sont inconnus des services de police.