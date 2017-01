VIDÉO - 2Be3, Dalida, Victor Hugo... : découvrez les (étonnants) goûts culturels des 7 candidats à la primaire de la gauche

Peut-être ne verrez-vous plus Benoît Hamon de la même façon après avoir lu les lignes qui suivent. Le candidat aime le rock. Au mois d'août dernier, il a été mis à l'honneur dans le magazine "Rolling Stone" pour sa "culture rock" justement. Il expliquait aimer les groupes Status Quo, The Cure et Téléphone. En bon breton, Benoît Hamon explique également apprécier Miossec. L'ancien ministre de l'Education nationale s'était déjà expliqué sur sa passion pour cette musique dans VoxPop en 2009.





"Après Status Quo, j'ai eu, comme beaucoup, ma période hard rock : Scorpions, Motörhead, Trust…. Ensuite, après le hard, j’ai traversé une grosse phase pendant laquelle j’écoutais beaucoup Téléphone" expliquait-il. Benoît Hamon, selon qui la musique était "un prétexte à pogoter", avoue même avoir "dérivé dans la new wave et les choses presque gothiques. Il y a eu les Sisters of Mercy, Public Image Limited, Killing Joke, Ultra Vox, Depeche Mode, Talk Talk, Lords of the new church", énumérait-il. Benoît Hamon avouait également être fan de Texas pour une raison bien particulière : "Sharleen Spiteri, la chanteuse, est vraiment jolie". "Du coup, j'ai tous les albums de Texas rien que pour les pochettes où on la voit en gros plan."





Le candidat publie parfois sur Twitter des clips de ses groupes préférés, comme en octobre 2015 lorsqu'il partageait avec ses abonnés "A forest" de The Cure.