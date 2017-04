VIDÉO - A Ajaccio, Marine Le Pen s'essaye (laborieusement) à l'hymne traditionnel corse

Alors, pour marquer cette attention particulière, elle a rajouté un second drapeau à l'emblème tricolore qu'elle affiche usuellement lors des meetings : le fameux drapeau corse à la tête de Maure. Une exception notable parmi les nombreux meetings de la candidate. Mais quand, à la fin de son discours, est entonné l'hymne traditionnel corse "Dio vi salvi Regina" avant la Marseillaise, Marine Le Pen semble un brin déboussolée. Les paroles affichées sur son pupitre n'aideront pas beaucoup la candidate FN et le secrétaire général du FN, Nicolas Bay, placé à ses côtés. On les trouve un peu plus à l'aise, quelques secondes plus tard, pour chanter la Marseillaise.