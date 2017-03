VIDÉO - A Bercy, Hamon s'attaque aux "Tartuffe Fillon, Pécresse et Wauquiez" qui défendent la clause Molière

C'est un Benoît Hamon particulièrement remonté qui s'est présenté, dimanche 19 mars à l'AccorArena de Paris, devant une foule extatique et nombreuse (entre 15.000 et 25.000 personnes). Parmi ses cibles favorites, la droite et l'extrême-droite, qu'il a notamment visées au travers d'une descente en flammes de la fameuse clause Molière, prise par Valérie Pécresse pour l'Ile-de-France le 9 mars pour imposer le Français dans les PME.





Une décision qui suivait la mise en place de la même clause dans les Hauts-de-France de Xavier Bertrand, la Normandie de Hervé Morin et chez Laurent Wauquiez, en Rhône-Alpes-Auvergne. De quoi faire fulminer Benoît Hamon, qui a qualifié la présidente francilienne et l'ancien patron des Républicains de "Tartuffe", répétant le jeu de mots sur l'oeuvre du célèbre auteur de théâtre, sur fond de hourras et de huées de la foule.