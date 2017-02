VIDÉO - Macron se paye Hamon, Fillon et Le Pen : tacles implicites et vrais soufflantes

Depuis longtemps, Emmanuel Macron cible Marine Le Pen dans ses discours - qui ne l'épargne pas non plus et pourrait bien lui répondre, elle qui parlera également à Lyon, ce dimanche. L'ancien conseiller élyséen de François Hollande s'est montré très incisif à l'endroit de la présidente du Front national et de son clan : "Ils ne parlent pas au nom du peuple, ils parlent au nom de leurs aigreurs, ils ne parlent pas pour le peuple, ils parlent pour eux-mêmes, de père en fille, de fille en nièce", a-t-il martelé face à ses 8000 soutiens réunis au Palais des sports de Gerland.