VIDÉO - A Nantes, François Fillon réitère son allusion à Pierre Bérégovoy

En se présentant comme un candidat "antisystème", François Fillon, élu depuis 1981, ne se sent pas, lui non plus, "du sérail politique". Et devant ses militants, il en profite pour retourner l'accusation contre ceux qui ont critiqué sa référence à l'ancien Premier ministre jeudi dernier : "Parmi ceux qui s'émeuvent de cette référence, combien participèrent à cette curée politique et médiatique ?"





Durant L'Emission politique, François Fillon avait expliqué que l'image qui lui était renvoyée durant cette campagne ne correspondait pas à sa vraie nature. "Cette image me blesse et me fait souvent penser à Pierre Bérégovoy", avait-il lâché. "Vous avez pensé au suicide ?", avait alors rebondi David Pujadas. "En tout cas, j’ai compris pourquoi on pouvait être amené à cette extrémité quand tout d’un coup, l’image qui est donnée de vous n’est pas une image de ce que vous êtes, en tout cas de ce que vous croyez être", avait répondu le candidat de la droite.