5 choses à savoir sur Louis Aliot, le compagnon de Marine Le Pen

Il se rapproche du parti frontiste en 1988 alors qu’il a seulement 19 ans. Plus les années passent et plus Louis Aliot prendra de l’envergure au sein du parti d’extrême droite. En 1991, il devient major de l’université d’été du Front national de la jeunesse (FNJ), puis en 1997, il occupe la fonction de délégué régional du FNJ de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Adoubé par Jean-Marie Le Pen, ce dernier le nomme coordinateur de sa campagne à la course présidentielle au côté de Bruno Gollnisch.