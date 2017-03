Philippot : "Marine Le Pen répondra aux juges après la présidentielle"

Florian Philippot a également estimé que l'affaire d'emplois présumés fictifs qui vise François Fillon n'a rien à voir avec celle qui touche Marine Le Pen. "Il y a une suspicion d’enrichissement personnel et familial autour de lui. il y a eu beaucoup de mensonges, on a appris des choses qui ont été égrenées. Marine Le Pen, ça fait deux ans et demi que cette affaire qui n’a pas de consistance et qui ne correspond pas du tout à une suspicion d’enrichissement personnel a été sortie et qu’on ressort ça opportunément à quelques semaines de la présidentielle."