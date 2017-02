VIDÉO - Affaire Fillon : les ténors du parti montent au créneau pour redynamiser la campagne... et charger Emmanuel Macron

Mobilisés. Rassemblés. A l’écoute. Sur le terrain. En action. Ce sont les messages qu’ont voulu faire passer, jeudi soir, les ténors du parti Les Républicains. Pas moins de douze meetings se tenaient en effet ce jeudi soir, pour redéployer la "bonne parole" des Républicains, et de François Fillon. Gérald Longuet et Xavier Bertrand étaient au Pontet dans le Vaucluse, François Baroin à Toulouse, Valérie Pécresse à Nantes, et Nathalie Kosciusko-Morizet près de Saint-Brieuc dans les Côtes d’Armor.





Des militants parfois hésitants, parfois convaincus. "La campagne est repartie", indique l’une d’entre eux devant les caméras de TF1. "Maintenant, nous parlons du programme, tout simplement." Un autre raconte : "Je finis par ne plus écouter les informations, et me faire ma propre opinion."