VIDÉO - Affaire Fillon : le PNF écarte le classement sans suite, et maintenant ?

Le communiqué est tombé à 9h37 dans les boîtes mails des journalistes. Un texte très court. Neuf lignes par lesquelles le Parquet national financier a annoncé qu’il écartait l'hypothèse qui aurait arrangé le plus François Fillon, à deux mois de la présidentielle.





"Il est de mon devoir d'affirmer que les nombreux éléments déjà recueillis ne permettent pas d'envisager, en l'état, un classement sans suite de la procédure", explique le procureur Eliane Houlette dans ce communiqué. Désormais, on sait que le PNF possède, à ce stade de l’enquête, un certain nombre d’éléments qui incriminent les époux Fillon et qui empêche donc un classement sans suite.