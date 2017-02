VIDÉO - Affaire Fillon : quand le candidat reprochait à la presse de ne pas creuser les affaires

"Faites ce que je dis, pas ce que je fais" : la maxime irait comme un gant à François Fillon. Depuis la fin du mois de janvier, le candidat LR est empêtré dans l’affaire des emplois présumés fictifs de sa femme et de deux de ses enfants. Une affaire dans laquelle il serait la victime. Si François Fillon plaide pour une erreur morale, il rappelle que tout était légal. Et si les accusations se font de plus en plus pressantes, cela ne serait dû qu' à "un lynchage politique". Il l'affirme et le répète à qui veut l'entendre, dans ce qui ressemble à une stratégie visant le "retournement de l'opinion" : lui qui est blanc comme neige face à la justice ne laisser pas "le tribunal médiatique (le) juger".