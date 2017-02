VIDÉO - Que sait-on de Marie et Charles, les enfants de François Fillon ?

Employés par leur père en tant qu'attachés parlementaires, Marie et Charles Fillon sont entendus par la justice, jeudi 9 février. Les enquêteurs de Nanterre entendent se faire justifier l'activité des deux enfants, qui avaient accompagné leur père lors de son mandat de sénateur, entre 2005 et 2007. A l'époque, les deux jeunes gens, qui n'avaient pas encore passé le barreau, avaient perçu à eux deux 84.000 euros (soit 3800 euros bruts mensuels pour Marie Fillon et 4800 euros bruts mensuels pour Charles Fillon). Le cadet, avait précisé leur père lundi 6 février en conférence de presse, l'avait aidé "à être Premier ministre" en lui préparant "une base documentaire", tandis que l'aînée avait "travaillé sur la préparation de [son] livre". Autant d'activités dont l'enquête jugera si elles rentraient dans le cadre d'un travail parlementaire.