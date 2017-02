VIDÉO - Affaire Fillon : "Sarkozy a été exemplaire", reconnait Bernard Accoyer

Bernard Accoyer estime que "la campagne présidentielle doit repartir, parler du fond, dépasser cette période de polémiques qui n’a rien apporté aux problèmes des Français." Il déplore la violence des allégations lancées contre son candidat, tout en rappelant que celui-ci poursuit son but : "François Fillon est continuellement en meeting, sur le terrain, pour expliquer son programme. Cette campagne était destinée à écarter, affaiblir le candidat. (…) Mais ce à quoi nous assistons, ce n’est pas réservé à la France, c’est un glissement de la campagne de plus en plus violent, plus dur, où on ne parle plus du fond, et c’est très problématique pour la démocratie."