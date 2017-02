VIDÉO - Affaire Penelope Fillon : qui sont les protagonistes au cœur de l’enquête ?

Depuis bientôt une semaine, l'affaire Penelope Fillon agite l'actualité. Le parquet national financier (PNF), dirigé par la procureur Éliane Houlette, enquête sur le couple Fillon après les révélations du Canard Enchaîné pour des faits présumés de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel.





Le premier volet de l'enquête porte sur la nature de l'emploi de Penelope Fillon en tant qu'assistante parlementaire de son mari puis de son suppléant Marc Joulaud. Une activité rémunérée plus de 800.000 euros, selon Le Canard Enchaîné. Le second volet concerne la collaboration de Penelope Fillon à La Revue des Deux Mondes entre mai 2012 et décembre 2013, travail payé 100.000 euros.





Deux affaires en une et autant de noms et de visages qui se chevauchent.