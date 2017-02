VIDÉO - Affaire Théo : François Hollande chahuté à Aubervilliers, où il a demandé "le respect des jeunes lorsqu'ils sont contrôlés"

A la fin de son déplacement, il a prononcé une allocution dans laquelle il a demandé le respect pour les jeunes lorsqu'ils sont contrôlés, mais aussi le respect de la police et des institutions. "Je veux souligner qu’il n’y a pas de vie en commun s’il n’y a pas de respect. Le respect c’est celui qui est dû à ces jeunes lorsqu’ils sont contrôlés, lorsqu’ils sont eux-mêmes confrontés à des situations de violence. Et quand il y a des manquements ils doivent être clairement dénoncés et la justice saisie. Ce qui a été le cas pour ce qu’il s’est produit à Aulnay-sous-Bois" a déclaré le président de la République.





"J’ai eu moi-même l’occasion de rencontrer le jeune Théo qui a eu cette lucidité et cette dignité que de lancer un appel au calme. Respect, c’est celui que nous devons avoir à l’égard des institutions, de la police, de la justice. Nous avons besoin d’une police qui puisse assurer la sécurité pour tous, nous avons besoin d’une justice qui lorsqu’elle a été saisie puisse prononcer les sanctions qui sont attendues."