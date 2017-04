VIDÉO - Affichage sauvage : à Toulouse, les candidats pollueurs devront payer

Une mise en garde qui n’a visiblement pas freiné les 11 candidats à la présidentielle et de leurs partisans, comme a pu le constater l’équipe du JT de TF1. Parmi les contrevenants les plus en vue : Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou et Benoît Hamon, tous trois en meetings dans la Ville Rose dans la dernière ligne droite de la campagne et à seulement deux jours d’intervalle.





Un match par affiche interposée qui laisse de marbre les services de nettoyage. Selon la Dépêche du Midi, les premières factures ont déjà été envoyées. Elles concerneraient pour l’instant des entorses constatées au mois de mars par des candidats aux législatives. Lille et Montpellier ont annoncé qu'elles opteront aussi pour la même intransigeance.