VIDÉO - Aliot accuse les banques françaises qui refusent de prêter au FN de "freiner le système démocratique"

Tout est parti d'une question sur les comptes de campagne du FN. Interrogé à ce sujet, Louis Aliot a d'abord répondu : "Il nous manque toujours trop d’argent. Pour l’instant nous avons eu un prêt de 6 millions d’euros, nous sommes toujours à la recherche d’un prêt bancaire. On fera avec et on fera campagne avec les moyens que nous aurons. Il est quand même curieux de remarquer que monsieur Mélenchon, monsieur Fillon avec ses problèmes, monsieur Macron qui n’a jamais été candidat à aucune élection trouvent assez facilement des crédits bancaires auprès des banques françaises. Et que le Front national et Marine Le Pen, (...) qui aujourd’hui dans toutes les intentions de vote sont largement au-dessus des autres, n’arrivent toujours pas, en France, à trouver un prêt bancaire. Ce qui d’ailleurs ne manifeste pas le grand esprit démocratique du système bancaire et des grands patrons de banque."