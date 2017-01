VIDÉO - "Allez-vous faire campagne pour Benoit Hamon ?" : le silence radio des ministres

Réunis ce lundi matin par Bernard Cazeneuve pour tirer les leçons du scrutin, les différents ministres ont joué la carte du "silence radio" à la sortie et ont esquivé tour à tour les journalistes. Aucun commentaire sur un éventuel soutien et même aucune réaction face aux résultats. De Myriam El Khomri à Patrick Kanner en passant par Marisol Touraine ou Emmanuelle Cosse, les membres du gouvernement, qui ont très largement soutenu Manuel Valls, ont pris soin de ne rien lâcher aux médias.





Certains élus socialistes se sont permis plus de libertés. Suivant l'exemple de ses collègues Gérard Collomb et Richard Ferrand, le député Alain Calmette a annoncé via Twitter, qu'"au vu des résultats de la primaire et conformément à (ses) convictions", il s'engageait derrière Emmanuel Macron. Même son de cloche pour Marc Goua et Dominique Baert.