VIDÉO - Allusions aux affaires et petites blagues : François Fillon, ou l'art de s'adapter à son auditoire

En déplacement dans le sud-ouest, et plus précisément à Biarritz le 24 mars dernier, François Fillon ne pouvait pas ne pas parler de l’esprit de combattant présent dans le rugby. Malgré les jets d'œufs à son arrivée, le candidat LR a voulu mettre en avant son esprit de combat, celui qu'il vante d'ailleurs à chacun de ses discours depuis sa mise en examen. "Ici, sur les terres du Biarritz Olympique, on sait ce que sait l’engagement total dans un combat", explique-t-il. Avant de poursuivre : "Quand la volonté est là, on encaisse les coups mais on avance, on avance parce qu'on y croit, parce qu'on a derrière soi une équipe, parce qu'on a un drapeau à défendre, parce qu'on a un peuple qui s'engage et on gagne !".