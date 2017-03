Anniversaire de François Fillon : casseroles, DVD de Pinocchio... les internautes ne l'ont pas loupé !

Il a eu "de meilleurs anniversaires et [il] en connaîtra de meilleurs". François Fillon a bien été obligé de le reconnaître ce samedi 4 mars 2017 au début de son meeting à Aubervilliers, où il présentait malgré tout son projet pour la France. L'ancien Premier ministre qui "fête" en effet ce samedi ses 63 ans.





Celui qui avait remporté haut la main la primaire de la droite et du centre traverse en effet des moments difficiles, un mois après les éléments publiés par le Canard Enchaîné sur les emplois présumés fictifs de son épouse et de deux de ses enfants, et trois jours après l'annonce de sa convocation le 15 mars par les juges d'instruction en vue d'une mise en examen.





Plus déterminé que jamais à rester dans la course à l'Elysée, en dépit des défections qui se multiplient au sein de son staff de campagne, le candidat a cependant pu compter ce samedi sur le soutien de la salle qui n'a pas manqué de lui chanter "Joyeux anniversaire". Mais dans le même temps, sur Twitter, on trouvait aussi des messages plutôt ironiques associés au hastag #UnCadeauPourFillon. Qu'ils lui soient favorables ou non, voici une revue de tweets.