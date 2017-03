VIDÉO - Après la mise en examen de François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan appelle à une "opération mains propres"

Au micro de LCI, Nicolas Dupont-Aignan a appelé ce mardi à une grande "opération mains propres" après l'annonce de la mise en examen du candidat Les Républicains dans l’affaire des soupçons d'emplois fictifs dont auraient bénéficié son épouse Pénéloppe et ses enfants. Evoquant les tourments judiciaires de François Fillon et de Marine Le Pen, le président de Debout la France a dénoncé "l'arrogance" des deux candidats à la présidentielle, qui "se placent au-dessus des lois".





Dans un communiqué publié ce mardi, le candidat à la présidentielle a par ailleurs regretté que l'élection de 2017 tourne à un référendum sur l'intégrité. "Jamais la Justice n'avait été aussi réactive. Mais jamais non plus on n'avait vu autant de candidats lui donner prise à ce point par leurs comportements, poursuit Nicolas Dupont-Aignan. Les trois favoris des sondages, à des degrés divers, sont mis en en cause, ou en voie de l'être", dénonce-t-il.