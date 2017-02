VIDÉO - La vie de François Bayrou en 5 gifs

A 30 ans, il est élu conseiller général des Pyrénées-Atlantiques. Dès lors, son ascension sur la scène politique est fulgurante. À 41 ans, il devient ministre de l’Education nationale du gouvernement Balladur. Il le restera entre 1993 et 1997. Après cette expérience au gouvernement, il reprend l'étendard de l'UDF, parti de centre-droit créé par Valéry Giscard d'Estaing, et prend ses distances avec le RPR, prédécesseur de l'UMP et des Républicains. Il tente pour la première fois en 2002 de se présenter à la présidentielle, à laquelle il obtient 6% des voix.





C’est en 2007 que François Bayrou connaît l’apogée de sa carrière politique. Il termine à la 3ème place de la présidentielle avec un score très élevé. Cette dynamique l’incite à créer un nouveau parti, le MoDem. Mais les élections législatives de 2007 n'accompagnent pas la dynamique. Opposant virulent de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012, il se représente à l'élection présidentielle, mais réalise la moitié de son score de 2007, avec 9%. Son appel à voter François Hollande est mal perçu par la droite modérée, et il est battu aux législatives et entame une période de disette, où il se retrouve à la tête de la mairie de Pau, en 2014.





Pour l'élection présidentielle de 2017, François Bayrou entretient le suspens. La défaite d'Alain Juppé à la primaire et ses désaccords de fond avec François Fillon le font réfléchir au rôle qu'il pourrait avoir dans cette campagne. Réponse dans les prochaines heures...