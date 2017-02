VIDÉO - Bayrou sur LCI : Fillon n'a "pas d'autre solution" que de se retirer de la présidentielle

A la question de savoir si le candidat de la droite François Fillon devait se retirer, François Bayrou a une réponse claire : "Les Français pensent, et je pense comme eux, qu'il n'a pas d'autre solution que celle-là pour retrouver un débat qui soit à la hauteur". Si la justice devra se prononcer sur les "arguments de droit", "il y a une chose que tous les Français savent: il y a eu atteinte à la décence", a-t-il dit au grand jury LCI / RTL





"On ne peut pas se présenter avec un programme qui demande des sacrifices à tout le monde, notamment ceux en bas de la pyramide, et on réserve les privilèges à ceux qui au contraire sont dans des situations protégées et de pouvoir", selon lui. "Ceci rend, je crois, impossible une candidature, une campagne, et de cela la droite, Les Républicains vont devoir tenir compte et trouver une réponse", a considéré François Bayrou, qui avait soutenu Alain Juppé pour la primaire de la droite. Bayrou assure au passage que, pour le "salut public", il soutiendrait Alain Juppé s'il prenait la place de François Fillon.