VIDÉO - Benoît Hamon descend de nuit dans le métro pour évoquer "les métiers qui abîment les organismes"

Dans a nuit de mardi à mercredi, entre 2 et 3 heures du matin, Benoît Hamon s’est rendu auprès des ouvriers travaillant à la station Raspail sur la ligne 4 du métro parisien. Il y a vanté la "qualité du service public" et a voulu mettre en lumière les difficiles "conditions de travail" des ouvriers. "La France ne s’arrête pas de vivre entre 21h et 7h, notamment dans les services publics qui assurent une continuité", a déclaré le candidat investi par le Parti socialiste dimanche dernier. "Ça m’intéresse de voir comment on peut améliorer les conditions de ceux qui travaillent la nuit, surtout quand ce sont des situations extrêmement exposées à des tâches répétitives, à des cadences qui sont dures, au travail en extérieur."