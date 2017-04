VIDÉO - "#BoycottPaul" : le patron des boulangeries Paul rétropédale après son appel polémique à voter Fillon

"Je suis en tant qu’ambassadeur des 14.000 personnes que forme l’entreprise". Francis Holder, créateur de la chaîne de boulangerie Paul et à la tête de La Durée depuis 25 ans, avait annoncé samedi son ralliement à François Fillon dans une vidéo postée sur le compte officiel "Fillon 2017". L’entrepreneur y détaillait les raisons de son choix : "J’ai regardé le programme de Monsieur Fillon. Quand il nous parle de la libération du travail, c’est la demande que font l’ensemble du personnel de pouvoir libérer le travail, de pouvoir travailler quand on a envie de travailler plus. Simplifier le code du travail, c’est évident (…) Remettre l’apprentissage dans un axe, je pense que c’est tout à fait bien. Et le travail indépendant : il y a tellement de gens qui souhaitent pouvoir entreprendre sans être brimés par l’ensemble des charges qui pèsent sur eux et des lourdeurs administratives".