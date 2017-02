VIDÉO - Candidat coûte que coûte ? La nouvelle stratégie de Fillon pour sortir de "l'affaire Penelope"

Une jolie volte-face. Si François Fillon tente toujours de mener sa campagne après les révélations du Canard Enchaîné sur les soupçons d'emplois fictifs de son épouse et plaide son innocence, depuis, le malaise du candidat des Républicains face à cette affaire est palpable. Et ses revirements stratégiques aussi.





Invité de Gilles Bouleau sur TF1 le 26 janvier dernier, il avait ainsi conditionné son éventuel retrait à une mise en examen. Mais ce jeudi, ses déclarations à la presse et les échos de son entourage laissent au contraire entendre qu'il ne sent plus lié par une quelconque décision judiciaire.