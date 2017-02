VIDÉO - Benoît Hamon va "parler" avec Jean-Luc Mélenchon ce vendredi

"Nous nous sommes parlé et nous allons encore nous parler aujourd’hui", a indiqué Benoît Hamon sur franceinfo. "Nous nous parlerons, nous allons discuter des conditions dans lesquelles ce rassemblement est possible et quel est, au bout du compte, entre Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et moi-même le mieux à même de représenter la gauche demain au second tour de la présidentielle sur un projet qui pourrait être commun", a ajouté le député des Yvelines. Selon nos informations, ils se téléphoneront dans l'après-midi, alors que le socialiste sera en déplacement au Portugal. Jean-Luc Mélenchon aurait envoyé une lettre au candidat PS aujourd'hui, mais Benoît Hamon n'aura sûrement pas pu en prendre connaissance avant leur entretien.