VIDÉO - Catherine Laborde apporte son soutien à Emmanuel Macron

Dans son programme, ce dernier entend donner "la priorité à l'accessibilité des transports publics et de la voirie", "accompagner les collectivités locales pour qu'elles fournissent une solution d'accessibilité à leurs habitants" et "favoriser l'accessibilité numérique, via une "plateforme numérique collaborative". Autre élément : la hausse de l'allocation adultes handicapés à 900 euros par mois.





Des mesures pas particulièrement éloignées des principaux autres candidats à la présidentielle. La hausse des minimas sociaux est ainsi proposée par Benoît Hamon, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, à un niveau supérieur que celui proposé par Emmanuel Macron (1000 euros). L'amélioration de l'accompagnement et de l'accessibilité est aussi prévue par Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron, rappelle Le Monde, est en revanche le seul à vouloir des objectifs chiffrés dans les lois d'inclusion des personnes frappées par le handicap.