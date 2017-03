VIDÉO - Cette Japonaise découvre, bouche bée, que Brigitte Macron n’est pas la mère d’Emmanuel

Sous leurs portraits, affichés à droite et à gauche d’une poule, apparait soudain un œuf dont l’un des présentateurs extrait un poussin qu’il surmonte… du portrait de Marine Le Pen. Mais ce n’est pas terminé. La poule se met à pondre… un macaron qui contient un autre poussin, qu’on affuble d’un portrait d’Emmanuel Macron. Comme c’est drôle.





Les présentateurs vont ensuite se lancer dans une description du parcours du candidat du mouvement En Marche !, photo de son couple à l’appui. La jeune candide, qui ne lit visiblement pas la presse people française, va alors avoir un véritable choc en découvrant que Brigitte Macron est la femme, et non la mère de l’ancien ministre de l’Economie. Et plus encore en apprenant qu’elle était sa professeure !