"Elle est de mon côté, la honte ?" : Christine Angot revient sur son clash avec François Fillon

A propos des réactions qu’elle a suscitées dans le public de l’émission, la romancière à là-aussi son mot à dire : "Quand j’ai entendu quelqu’un crier 'c’est une honte', j’ai pensé 'Ils sont gonflés, elle est de mon côté la honte ?'", réagit-elle, avant d’expliquer avoir reçu de nombreux messages "qui (lui) disent 'vous avez parlé pour nous', et qui ne viennent pas seulement d’artistes, loin de là".





Si Christine Angot n’affiche aucun regret concernant son intervention, c’est parce qu’elle a le sentiment d'avoir joué le rôle de porte-parole du plus grand nombre. "C’est mon travail de traduire un sentiment collectif, et je crois que ça a soulagé des gens". De la même manière, elle réfute l’accusation formulée par François Fillon, qui estimait que son opposante ne respectait pas la présomption d’innocence. "De quel droit me condamnez-vous ?", lui avait-il asséné. "Bien sûr que Fillon a le droit à la présomption d’innocence", répond l’auteure, "mais les journalistes ont le droit d’enquêter et les gens ont le droit de penser. Même si ça le dérange".