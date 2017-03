VIDEO - Cindy Lee : la candidate du Parti du Plaisir interpellée seins nus devant l'Assemblée nationale

C’est sa quatrième candidature à l’élection présidentielle. Cindy Lee, 52 ans, n’est pourtant pas sûre de récolter les 500 signatures nécessaires pour entrer dans la course à l’Elysée aux côtés de Marine Le Pen, François Fillon ou encore Emmanuel Macron. Pire, elle n'en aligne aucun pour le moment. Qu’à cela ne tienne ! Mardi 7 mars, la représentante du Parti du Plaisir a réalisé un happening "sexy" devant les bureaux de l’Assemblée nationale afin de faire entendre ses propositions.





Afin de réclamer davantage de transparence dans la vie politique, et dénoncer la corruption des élus, l’ancienne strip-teaseuse a donc distribué son programme en toute petite tenue aux automobilistes et aux parlementaires qui passaient par là parmi lesquels Bruno Gollnisch, député européen du Front national, pas insensible à ses charmes. "Laissez-vous tenter par la transparence !" lui a suggéré la candidate qui n'a, heureusement, pas obtenu gain de cause.