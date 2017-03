Collard compare Macron à "un violeur dans un pensionnat de jeunes filles" : "Ça fait partie de son langage fleuri", sourit Maréchal-Le Pen

Emmanuel Macron et le FN, ça ne passe pas. Mais alors, vraiment pas. Et peu importe que d'autres adversaires du candidat d'"En Marche !" juge qu'il soit "un marchepied du Front national" (Benoît Hamon), faisant de l'un l'allié des autres, ces deux favoris de la présidentielle n'aiment rien tant que s'envoyer des "gentillesses".





"Régression ou repli", "clan familial", attaque ainsi régulièrement l'ancien ministre de l'Economie. Candidat du système, réplique-t-on généralement du côté de l'extrême droite. Les choses ont pris un tour bien plus douteux ce vendredi, quand Gilbert Collard, député soutenu par le Front national, a sorti l'artillerie lourde sur LCI : "Si on est maintenant dans un époque où on fait confiance aux banquiers, tout est possible. On peut aussi confier un pensionnat de jeunes filles à un violeur."