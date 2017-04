VIDÉO - Comparé à Le Pen par Gattaz, Hamon descend le patron du Medef en flammes

"Si aujourd'hui, on en est arrivé à faire un signe égal entre le projet de Marine Le Pen et entre le projet de Benoît Hamon, c'est que quelque chose ne tourne plus rond dans la tête d'un certain nombre de dirigeants de ce pays. Qu'ils s'interrogent sur les mensonges qu'ils ont construits comme un discours qu'ils n'ont cessé d'égrener durant le dernier quinquennat. C'est inacceptable."





Mais le candidat frondeur n'entend pas s'arrêter là : "J'exigerai de lui des excuses. [...] Moi je ne m'autorise pas, vis-à-vis de monsieur Gattaz, des commentaires de la sorte. Pourtant, on connait l'histoire d'un certain patronat, dans d'autres pays comme en France, avec l'extrême droite." Et de terminer : "Si le patronat doit être un partenaire de la négociation sociale, monsieur Gattaz est disqualifié pour occuper ce rôle-là." Un message transmis à la direction du Medef, qui va peut-être devoir se remettre en cause si elle ne souhaite pas être boycottée, dans le cas où Benoît Hamon accéderait à l'Elysée.