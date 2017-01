VIDÉO - Cyberattaques : la présidentielle française menacée ?

Au moment où les mails du directeur de campagne d'Hillary Clinton fuitent sur Wikileaks et que le renseignement américain évoque un piratage russe, l'Autorité nationale de sécurité des systèmes informatiques (ANSI) rappelle aux responsables des partis politiques français quelques précautions de base : éviter de mettre une clé USB dont on ne connaît pas la provenance, éviter de télécharger des pièces jointes dont on ne connaît pas la provenance. "Les partis politiques n'ont pas cette culture de vigilance", explique Sébastien Pietrasanta, secrétaire national à la sécurité du PS.