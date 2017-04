VIDÉO - "D'autres attaques" que l'attentat des Champs-Elysées jeudi soir : Fillon persiste et signe après son erreur en direct sur France 2

"On nous laisse entendre qu'il y a d'autres violences ailleurs dans Paris." Jeudi 20 avril en fin de soiréer, François Fillon, dernier candidat à passer sous le crible des questions de David Pujadas et Léa Salamé, énonçait une information erronée en direct, au moment de sa réaction à l'attentat qui venait de se dérouler aux Champs-Elysées, tuant un policier (et non pas deux, comme l'avait indiqué Jean Lassalle un peu plus tôt).