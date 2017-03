VIDÉO - Débat de France 2 : ira ou ira pas ? Jean-Luc Mélenchon entretient le suspense

France Télévision avait alors déclaré par communiqué : "Comme tous les candidats déclarés, M. Mélenchon a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’un message e-mail le 31 janvier, l’invitant au débat du 20 avril. Il n’y a eu alors aucune contestation de sa part, ni du débat ni de la date proposée."





Mais Jean-Luc Mélenchon s'était aussi livré, comme à son habitude, à une critique en règle des médias, et plus particulièrement de L’Emission politique de France 2 : "Un spectacle, dont la volonté de mise à mort est tellement évidente qu’elle est insupportable même quand un de nos adversaires y est soumis ! Il me paraît donc essentiel de ne pas accepter d’être réduit de cette façon grossière en 'chair à buzz'."